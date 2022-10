Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: disastroso Rafael Leao

Le pagelle di Torino-Milan 2-1, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Torino-Milan 2-1, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Torino-Milan 2-1, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Tătărușanu: "Dà l'impressione di poter fare qualcosa di più sul secondo gol". Voto 5,5.

Kalulu: "Perde Djidji in occasione dell'1-0. La sua fascia è quella maggiormente presa di mira (con ottimi risultati) dalla squadra di Ivan Jurić". Voto 5. Dal 46' Dest: "Decisione e corsa, proponendo inviti non sfruttati". Voto 6.

Gabbia: "Inizio sontuoso per senso dell'anticipo, poi esce in ritardo sul cross di Lazaro per Djidji ed è coinvolto nell'assetto sbagliato del 2-0". Voto 5.

Tomori: "Duello di fisico e velocità con Pellegri, con due distrazioni. Veniale la prima, al 19', per il tiro annullato in angolo. Decisiva la seconda, quando nasce la rete di Miranchuk". Voto 5.

Theo Hernández: "Poca continuità sulla sinistra e i consueti segnali di nervosismo quando la partita non gira". Voto 5.

Tonali: "Avvio più che incoraggiante, che mette in imbarazzo il Toro sulle linee di passaggio. Quindi è coinvolto nelle fatiche portano all'uno-due granata, anche se resta il solo a lottare con decisione fino al 90'". Voto 6. Dal 70' Bennacer: "Sostiene l'assalto finale, ma è confuso". Voto 5,5.

Pobega: "Comincia con due azioni di rottura che confondono Ricci, poi smarrisce davanti ai suoi ex tifosi il senso della misura e della posizione". Voto 5,5.

Messias: "Bella l'imbucata al 6', con cui avvia l'azione che piazza Leão a tu per tu per con Milinković-Savić. Poi viaggia a corrente alternata, fino alla furbata sul gol". Voto 6. Dal 78' Giroud: "Non giudicabile". Senza voto.

Brahim Díaz: "Mette due volte Leão nelle condizioni migliori per colpire, quindi scompare quando viene preso in consegna da Ricci". Voto 5. Dal 46' De Ketelaere: "Si butta nella mischia con coraggio. Senza costrutto, però". Voto 5.

Leão: "Ha due occasioni d'oro nei primi 6', le sballa malamente (soprattutto la seconda). Segue una prestazione fatta di tocchi indecifrabili, atti più a mettere in difficoltà i compagni che gli avversari". Voto 4. Dal 46' Rebić: "Offre maggiore concretezza, non basta". Voto 5,5.

Origi: "Poco prima dell'intervallo ha una palla buona per provare ad accorciare. Bravo Djidji a portargliela via. Nella ripresa due opportunità non sfruttate in area". Voto 5.

Mister Pioli: "Indecisioni gravi dietro, poca precisione davanti: due campanelli d'allarme in vista del Salisburgo". Voto 5.