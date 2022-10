Risultati Serie A – Torino-Milan 2-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco tutto quello che è successo durante il match

Daniele Triolo

Tabellino Torino-Milan 2-1 — Il Milan di Stefano Pioli incassa la prima sconfitta esterna in Serie A dopo quasi un anno (ultimo k.o. in trasferta in campionato Fiorentina-Milan 4-3 del 20 novembre 2021) e dopo 17 partite utili consecutive lontano da 'San Siro'. Il Torino di Ivan Jurić vince per 2-1, con merito, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' contro i rossoneri e ne frena la cavalcata verso i primi posti della classifica.

Toro avanti di due reti nel primo tempo con Koffi Djidji al 35' (colpo di testa) e Aleksey Miranchuk al 37' (diagonale mancino). A nulla serve, non alle statistiche, il gol di Junior Messias al 67'. Il Diavolo non riesce in realtà mai a rientrare in partita e perde. Ora testa alla Champions League. Ecco qui di seguito, dunque, il tabellino completo di Torino-Milan 2-1.

TORINO-MILAN 2-1

Marcatori: 35' Djidji (T), 37' Miranchuk (T), 67' Messias (M)

TORINO (3-4-2-1): V. Milinković-Savić; Djidji, Schuurs (76' Zima), Buongiorno (74' R. Rodríguez); Singo, Lukić, S. Ricci (84' Linetty), Lazaro; Miranchuk (84' Adopo), Vlašić; Pellegri (74' Karamoh). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Bayeye, Garbett, Seck, Radonjić. Allenatore: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu (46' Dest), Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Tonali (70' Bennacer), Pobega; Messias (78' Giroud), Brahim Díaz (46' De Ketelaere), R. Leão (46' Rebić); Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Kjær, Thiaw, Krunić, Vranckx, Adli. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 24' Schuurs (T), 30' Buongiorno (T), 34' Kalulu (M), 71' Pellegri (T), 78' Pobega (M), 87' Linetty (T), 90' Lukić (T).

Espulsi: 70' Jurić (T), non dal campo, per doppia ammonizione in un minuto.

Note: nessuna.