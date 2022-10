Pagelle Torino-Milan, i voti di Gazzetta: stecca anche Theo Hernández

Le pagelle di Torino-Milan 2-1, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Torino-Milan 2-1, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Torino-Milan 2-1, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Tătărușanu: "Il pensiero è automatico: “Maignan su quella palla …”. Sì, ma i gol non sono colpa sua. All’inizio, attento due volte su Pellegri e Schuurs". Voto 5,5.

Kalulu: ""Molto affidabile mentalmente", ha detto sabato Pioli. Eh, insomma: si stacca da Djidji per l'1-0 granata, in difficoltà con Vlašič per il raddoppio. Esce dalla scena al 45’". Voto 4,5. Dal 46' Dest: "Porta un po’ di ginseng a destra: subito un’accelerazione, un recupero, un tiro di sinistro. Non è molto, ma in una serata così …". Voto 6.

Gabbia: "Pellegri lo fa soffrire ma Matteo quando conta lo chiude e aggiunge una scivolata preziosa su Miranchuk. Sui gol non fa una grande figura ma la colpa è altrove". Voto 6.

Tomori: "Questa è strana: 47 passaggi, più di tutti i compagni. Sì, ma là dietro? Lascia calciare Pellegri in girata ma, nella pessima serata generale, non fa proprio male". Voto 5,5.

Theo Hernández: "Alle 20:44 hanno staccato la luce alla fascia sinistra: male anche lui. Mai pericoloso, giusto uno sprint con giallo a Linetty. Nervoso, su Pellegri rischia anche un po’". Voto 5.

Tonali: "La battaglia con Vlašić è dura ma sembra il più presente: lotta, contrasta. Ah, il lancio del gol è suo". Voto 6. Dal 70' Bennacer: "Cambia poco". Voto 5,5.

Pobega: "Conosce il campo ma non ritrova le misure: Miranchuk lo brucia sul gol e in generale sembra un passo in ritardo. Un passo indietro rispetto all’autunno". Voto 5.

Messias: "Elezioni in Brasile, Pioli vota per lui e Junior dà due risposte: bella palla per Brahim Díaz e il gol. Per il resto, poca cosa". Voto 6. Dal 78' Giroud: "Un colpo di testa alto". Senza voto.

Brahim Díaz: "Quando il Milan sembra vero, è lui a ispirarlo: le due palle gol di Leão sono sua cortesia. Sparisce da metà primo tempo e Pioli lo lascia seduto. A mercoledì". Voto 6. Dal 46' De Ketelaere: "Primi minuti incoraggianti: cerca palla, tenta due giocate. Evapora col tempo: solo 13 passaggi, 1 dribbling, zero brividi per il Toro". Voto 5.

Leão: "Il corpo è a Torino, la testa chissà: straccia due biglietti vincenti regalati da Brahim Díaz, poi è svagato. In quelle due palle gol, c’è metà partita". Voto 4. Dal 46' Rebić: "Mette una gran palla a giro e pensi: “Rebić sta meglio di quasi tutti”. Falso: resta ai margini della partita. Voto 5,5.

Origi: "L’aspetto migliore: la qualità nelle giocate palla a terra. Sì, ma non basta: non calcia, non arriva su una palla di Rebić, non salta l’uomo. Troppo poco". Voto 5.

Mister Pioli: "Uno dei suoi Milan peggiori: non trova sbocchi (sì, Bennacer è mancato), va sotto agonisticamente, non reagisce con i cambi. Poi certo, se Leao …". Voto 5. Sacchi, l'asciugacapelli ... e il suo funerale: i 58 anni di van Basten >>>