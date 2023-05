Pagelle Spezia-Milan, i voti di Tuttosport: “Un film già visto”

Le pagelle di Spezia-Milan 2-0 , partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Kalulu : "Inizia tecnicamente in maniera imbarazzante, prosegue con amnesie varie. Una involuzione senza freni". Voto 4,5 .

Kjær : "Vabbé che il Milan difende a zona su palla inattiva, ma non è possibile vedere i difensori sempre così mal piazzati". Voto 5 .

Theo Hernández : "Dà segnali di vita, al di là della conclusione mandata in angolo da Dragowski". Voto 6 . Dal 64' Ballo-Touré : "4,5

Tonali : " Centra il palo sullo 0-0, offre a Brahim Diaz la palla per il secondo palo. Lotta e prova a dare una scossa alla squadra, inascoltato". Voto 6 .

Pobega : "È uno dei candidabili a sostituire Bennacer nel derby di Champions: serve crescere in fretta di tono, se il livello attuale è questo". Voto 5 .

Saelemaekers : "Confusionario e inconcludente. Tiene troppo palla e, quando la scarica, è tardi". Voto 5 . Dal 64' De Ketelaere : "5 Entra e, come già accaduto, alla prima palla gestita offre una ripartenza agli avversari. La questione è ormai mentale, non tecnica".

Brahim Diaz : " A corrente alternata, ma nella ripresa è tra i pochi a cercare la giocata". Voto 6 . Dal 71' Adli : "5 Toh, esiste anche lui, però non dà materiale per accorgersene".

Origi: "Spiace anche dargli un votaccio, almeno si sbatte in difesa. Il problema è che parliamo di un attaccante: uno che non fa la differenza né sul fisico, né sulla velocità, né per la tecnica". Voto 4,5.