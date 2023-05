Pagelle Spezia-Milan, i voti di Gazzetta: “Tonali c’è sempre”

Le pagelle di Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Le pagelle di Spezia-Milan 2-0, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Spezia-Milan 2-0, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Maignan: "Non ha colpe sui gol e riesce a neutralizzarne un paio. Soprattutto quando si oppone con il corpo a un’incursione di Ekdal. Una delle poche garanzie della casa". Voto 6,5.

Kalulu: "Qualche sbavatura già nel primo tempo. Perde Reca che sfiora il gol. Causa la punizione del raddoppio. Il difensore intenso e pulito di una stagione fa si è perso". Voto 5.

Kjær: "Un buon primo tempo, combattendo con tempismo e spallate la fisicità di Nzola. Ma il pallone che lo sorvola colpevolmente al centro del fortino guasta la partita". Voto 5.

Tomori: "Mezzo voto in più perché meno colpevole della retroguardia e perché nel primo tempo ha salvato su Reca. Ma alla fine viene fatto prigioniero anche lui". Voto 5,5. Calabria (39’ st) sv

Theo Hernández: "Un paio di cavalcate delle sue, una con quasi-gol incorporato. Poi basta. Troppo poco per un Milan senza Leao aggrappato a lui. Come nel derby. Esce pensando a martedì". Voto 5. Dal 64' Ballo-Touré: "5 Entra e il Milan di sicuro non ci guadagna. Impercettibile in fase di spinta e sul corner decisivo non riesce a evitare che la palla gli sbatta addosso e mandi in gol Wisniewski".

Tonali: "E’ entrato nell’era del legno: altro palo, dopo il derby. Ma anche la conferma che gli tocca pure fare i gol, oltre tutto il resto. Lui c’è sempre". Voto 6,5.

Pobega: "L’entusiasmo ce lo mette sempre. Ma troppo spesso suscita la sensazione che gli manchi qualche chilo di spessore tecnico per competere a livelli alti. Crescerà". Voto 5.

Saelemaekers: "Tante partenze, pochi arrivi. Neppure lui riesce a dare idee e fantasie a un Milan affannato in rifinitura. Quando trova un corridoio in aria, viene stoppato da Esposito". Voto 5. Dal 64' De Ketelaere: "5 Una via crucis più che una stagione. A questa stazione, il belga perde palla e regala allo Spezia il primo tiro in porta. In attacco non combina nulla neppure stavolta".

Brahim Diaz: "Toccava soprattutto a lui accendere la luce di un Milan senza Leao. Invece tante piccole scintille e tanto nervosismo: ammonito. Il palo che prende è un errore". Voto 4,5. Dal 71' Adli: "6 Assolto per buona volontà. Entra pronto a convergere con la palla al piede, guadagnando terreno. Cosa che De Ketelaere, per dire, non fa mai. Troppo trascurato".

Origi: "Il voto non è brutto come quello di Diaz e Rebic solo perché nel primo tempo qualcosina di buono ha combinato. Almeno nelle intenzioni, là a sinistra". Voto 5.

Rebic: "La sua stagione sciagurata continua. Sbaglia tutto, da prima punta e da rifinitore. Altra chance sprecata per risalire le gerarchie e aiutare la causa". Voto 4,5. Dal 71' Giroud : "5,5 Il gol manca da troppo" .

Mister Pioli: "Non è riuscito a trovare la prestazione trampolino per lanciarsi sul derby. Era da gennaio che il suo Milan non allineava due partite senza gol. Il senso di una frenata". Voto 5.