Pagelle Spezia-Milan, i voti del CorSport: “Rebic avulso dal gioco”

Le pagelle di Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Le pagelle di Spezia-Milan 2-0, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Spezia-Milan 2-0, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' — Maignan: "Inoperoso per tutto il match poi in due minuti deve intervenire prodigiosamente su Nzola e poi Ekdal. Pende gol su punizione da Esposito". Voto 6.

Kalulu: "Un paio di amnesie che confermano il trend di un’annata non troppo esaltante per il francese". Voto 5,5.

Kjær: "Il danese ricorre spesso alla soluzione del lancio lungo per superare la pressione del centrocampo spezzino. Anche lui colpevole sul gol dello Spezia". Voto 5.

Tomori: "Tappa diversi buchi, attento a coprire qualche sbavatura dei compagni di squadra. Gioca molto concentrato nonostante la stanchezza post derby". Voto 6. Calabria (39’ st) sv

Theo Hernández: "La sua bomba dalla distanza viene disinnescata all’ultimo da Dragowski. Si perdere Amian in area che sfiora la rete". Voto 5,5. Dal 64' Ballo-Touré: "5

Statico in occasione della rete dello Spezia, non s’intende con Kjaer per fermare Amian e Wiśniewski".

Tonali: "Onnipresente. Non molla un centimetro ed è l’ultimo ad arrendersi. Secondo palo di fila dopo quello nel derby di Champions. Libera brillantemente Rebic con un tacco delizioso, bravo anche smarcare Brahim". Voto 6,5.

Pobega: "Corre e lotta in mediana, ma quando può va sempre alla conclusione e per poco non beffa Dragowski. Nel finale cala fisicamente". Voto 5.

Saelemaekers: "Viene coinvolto poco negli ultimi metri, giornata poco convincente per il belga che viene cambiato nella ripresa anche in vista del derby". Voto 5. Dal 64' De Ketelaere: "5 Perde subito palla e dà il via ad un contropiede pericoloso dello Spezia".

Brahim Diaz: "Primo tempo opaco, chiuso nella morsa del centrocampo spezzino. Qualche sussulto nella quando si fa trovare di più dai compagni e colpisce un palo esterno". Voto 5,5. Dal 71' Adli: "5,5 Chi si rivede? In campo dopo quaranta giorni viene buttato nella mischia nel finale".

Origi: "Parte da sinistra ma è molto mobile, svaria su tutto il fronte offensivo per cercare di non dare punti di riferimento". Voto 5,5.

Rebic: "Gioca la centesima gara con la maglia del Milan ma in campo lo si vede pochissimo. Avulso dal gioco". Voto 4,5. Dal 71' Giroud : "5,5 Fa a sportellate ma è inconcludente" .

Mister Pioli: "Il suo Milan non reagisce più e perdere altri punti pesanti con le piccole. Crollo contro lo Spezia". Voto 5. LEGGI ANCHE: Milan, altro flop delle riserve. Se ne salva solo una...