Pagelle Sampdoria-Milan, i voti di Tuttosport: Maignan fa il Donnarumma

Le pagelle di Sampdoria-Milan, partita vinta 0-1 all'esordio nel campionato di Serie A 2021-2022. I voti di 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Sampdoria-Milan 0-1, partita d'esordio dei rossoneri nel campionato di Serie A 2021-2022. Vediamo, dunque, i voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Migliore in campo di Sampdoria-Milan è stato, per il quotidiano sportivo nazionale, Davide Calabria, premiato con un 7: "Festeggia la fascia da capitano che gli toccherà ogni volta che Romagnoli starà in panchina con un assist per Brahim Díaz. Per di più opera nella zona di Damsgaard, quindi ha il suo bel lavoraccio anche in difesa".

Pari merito, voto 7, nelle pagelle di Sampdoria-Milan anche per Mike Maignan: "Il gioco, si scoprirà dopo, era fermo per fuorigioco di Colley, ma l'istinto che lo porta a parare la fucilata di Thorsby è oggettivamente notevole. Un attimo prima aveva deviato sulla traversa un'insidiosa punizione di Gabbiadini. Ancora bravissimo su Gabbiadini nella ripresa. Donnarumma è ancora un po' più lontano". 7 anche per Brahim Díaz, match-winner di 'Marassi': "Una piccola, timida risposta all'Inter che si sta esaltando per la prova di Calhanoglu contro il Genoa prova a darla il piccolo spagnolo che, per il momento, ne ha preso il posto nello scacchiere del Milan. Gli bastano 9' per sbloccare il risultato, grazie anche alla gentile collaborazione di Audero. E poi tanta personalità, tanta ricerca della palla, tanta qualità".

Quindi, nelle pagelle di Sampdoria-Milan, merita un bel voto, 6,5, il centrale difensivo Simon Kjaer: "Solita roccia difensiva che non si distrae mai. Nemmeno quando gli attaccanti della Samp provano a girare al largo dell'area per provare ad aprire qualche spazio. E guardarlo appoggiare il braccio sulla spalla di Tonali mentre gli spiega l'errore di un attimo prima conferma la forza umana del danese". Sufficienza piena, voto 6, per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Massimo risultato con il minimo sforzo. Serve assolutamente qualcosa in più, troppa sofferenza".

Come Pioli, sufficienti nelle pagelle di Sampdoria-Milan anche Fikayo Tomori ("Tiene la posizione e tiene gli avversari. Ineccepibile"), Sandro Tonali ("Sufficiente la prima. Senza squilli, senza giocate top, ma con umiltà e concretezza") ed Olivier Giroud ("Piccoli passi indietro rispetto alle gare estive. Eppure fisicamente sembra stare bene"). Appena un passo indietro, voto 5,5, ben cinque calciatori del Diavolo secondo 'Tuttosport', a dispetto della partita terminata con la vittoria esterna per il Diavolo di Pioli.

Si tratta di Rade Krunic ("Il fatto stesso che giochi titolare è l'indiretta conferma che il Milan un centrocampista lo debba ancora comprare. Poi il bosniaco il compitino lo svolge anche, ma servirebbe oggettivamente qualcosa in più"), Alexis Saelemaekers ("Brahim Díaz è una calamita per il pallone ed al belga restano solo le briciole"), Ismaël Bennacer ("Qualche sbavatura di troppo"), Rafael Leao ("Ha fatto di peggio in passato. E forse sulla fascia va meglio che schierato da punta centrale. Ma per la sufficienza la strada è ancora lunga") e Ante Rebic ("Si fa vedere soltanto con un tiro nei minuti di recupero").

Peggiore in campo a Genova, secondo 'Tuttosport', Theo Hernández. Voto 5 per il francese così motivato: "Non ci siamo. Al di là della scarsa propensione offensiva, combina pure un pasticciaccio dietro che soltanto per la bravura di Maignan su Gabbiadini non diventa letale".