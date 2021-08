Pagelle Sampdoria-Milan, i voti della Gazzetta: che regia di Tonali

Le pagelle di Sampdoria-Milan, partita vinta 0-1 all'esordio nel campionato di Serie A 2021-2022. I voti de 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Sampdoria-Milan 0-1, partita d'esordio dei rossoneri nel campionato di Serie A 2021-2022. Vediamo, dunque, i voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo di Sampdoria-Milan è stato, per il quotidiano sportivo nazionale, Brahim Díaz, premiato con un 7,5: "Il gol che mette il Milan sulla strada della tranquillità. Ottimi duetti con Rafael Leao ad alta velocità, qualche altra occasione che forse si poteva utilizzare meglio. Ma il dieci sulle sue spalle non sfigura".

Subito dietro, voto 7, troviamo Sandro Tonali: "Nella sua prima stagione al Milan è sembrato spesso un giocatore pallido e indeciso. Ora è in netta crescita anche a livello di personalità". Nelle pagelle di Sampdoria-Milan, poi, trovano spazio molti calciatori rossoneri che hanno conseguito un voto importante, 6,5, per la loro prestazione. A partire dal tecnico rossonero, Stefano Pioli: "Il suo Milan sta cambiando pelle senza perdere certezze. Sul sistema di gioco è cauto e probabilmente ha ragione, perché in questo momento la squadra non è pronta per uscire dalla comfort zone".

Quindi, avanti con Mike Maignan ("Qualche ingenuità iniziale, però è sempre in grado di rispondere agli attacchi della Samp, e nel secondo tempo salva il vantaggio rimediando a un errore di Theo Hernández") e Davide Calabria ("Apre la partita con un cross preciso per Diaz, poi prosegue senza perdere mai un metro sugli avversari. Porta la fascia di capitano con personalità"). Si prosegue, poi, con Simon Kjaer ("Comincia la stagione come l’aveva finita: sempre in controllo. Affiatamento ormai perfetto con il più giovane Tomori. Sa che la sua forza è il senso della posizione") e Fikayo Tomori ("Dinamismo al servizio della intelligenza tattica dell’altra metà della coppia. Un paio di sbavature nel finale che non pregiudicano una buona prestazione").

Ed ancora Rade Krunic ("Ha un’occasione per il raddoppio e la spreca. Dimostra però la sua duttilità cambiando posizione dopo le sostituzioni decise da Pioli"). Si conclude, infine, con Rafael Leao ("Ispirato sulla fascia, anche perché Brahim Diaz non è da meno in velocità di esecuzione. E così produce con lo spagnolo le cose più belle della partita") ed Ante Rebic ("Solita staffetta con Rafa Leao, non è la prima volta e non sarà l’ultima"). Quindi, nelle pagelle di Sampdoria-Milan, sufficienza piena, voto 6, per altri tre calciatori del Diavolo.

Nella fattispecie, Alexis Saelemaekers ("Nessun problema con Damsgaard, che arrivava da un Europeo brillantissimo. Più ordinato tatticamente, e la concorrenza con Florenzi gli farà bene"), Olivier Giroud ("Aiuta i compagni, si muove, accorcia e allunga la squadra. Il gol nella prima partita ufficiale non è arrivato, ma la sua utilità è evidente") ed Ismaël Bennacer ("Entra al posto di Brahim Diaz nel momento del contenimento anche complicato, ma ormai l’intesa con Tonali è buona. Buoni interventi di alleggerimento in difesa").

Insufficiente, voto 5,5, e peggiore in campo nella fila rossonere secondo la 'rosea', invece, è Theo Hernández: "Non sempre attento nei duelli con Candreva, potrebbe mettere nei guai il Milan con una distrazione alla quale rimedia Maignan. Deve entrare ancora in forma, il turbo è già acceso però manca la continuità d’azione". Senza voto, infine, per i pochi minuti sul terreno di gioco, Alessio Romagnoli ed Alessandro Florenzi, al suo debutto in maglia rossonera. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>