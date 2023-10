Pagelle Roma-Milan Primavera 0-0: Magni il migliore. Bene Malaspina

Bakoune, voto 6: non trova spazi. Copre bene in difesa. Anche nella ripresa si vede poco.

Simic, voto 6,5: copre bene e si fa trovare sempre pronto. Non soffre e fa il leader del reparto.

Nsiala, voto 6: soffre un po' Joao Costa, bravi negli anticipi, ma sbaglia troppo su alcune letture.

Magni, voto 7: scambia bene con Bonomi nei primi minuti. Soffre un po' gli esterni della Roma. Sul finire del primo tempo spinge di più. Perde una palla sanguinosa che poteva costare molto. Parte bene nella ripresa con un bel cross per Sia. Corre e dà tutto. Il più pericoloso del Milan.

Centrocampo — Zeroli, voto 6,5: Abate gli chiede di andare in avanti. Viene chiuso bene all'inizio e non riesce a trovare spazio. Entra meglio nella ripresa. Prende il palo nel secondo tempo e continua a giocare molto alto. Esce al 82' per Sala.

Eletu, voto 6,5: anche lui cerca di dare una mano. Copre bene con Malaspina. Gioca sempre fisico ed è il più propositivo in mediana. Non si stanca mai e pressa. Esce al 82' per Stalmach.

Malaspina, voto 7: nei primi minuti fa legna in mediana. Copre bene anche lui, rientrando spesso in difesa come centrale aggiunto. Bello il tiro con il quale apre la ripresa. Uno dei migliori in campo.

Attacco — Scotti, voto 5,5: chiuso all'inizio. Si vede pochissimo nel primo tempo. Partita sottotono. Esce al 71' per Camarda (si vede poco nei minuti in campo).

Sia, voto 6,5: trova pochi spazi all'inizio della gara. Corre tantissimo e pressa. Il primo a provarci. Bellissima la girata nel secondo tempo che viene salvata. Quando entra Camarda si sposta sulla sinistra. Partita di sacrificio. Esce al 82' per Perrucci.

Bonomi, voto 6: si fa vedere in avanti fin da subito, ma poi viene chiuso bene. Una prestazione al di sotto delle sue possibilità. Esce al 63' per Cuenca (ci prova senza trovare spazio).

