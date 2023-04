Pagelle Roma-Milan primavera 3-2: Coubis impreciso, bene Sia e Bakoune

Il Milan primavera di Ignazio Abate cade al 'Tre Fontane' contro la Roma 3-2: ecco le pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione

Enrico Ianuario

Il Milan cade allo Stadio 'Tre Fontane' contro la Roma. I rossoneri hanno perso in rimonta 3-2 dopo aver disputato un'ottima partita condita da tanti gol e da tante occasioni da una parte e dall'altra. Rete dei giallorossi che portano le firme di Misitano, Cassano e Pagano, mentre dei rossoneri i gol sono di Sia e Stalmach. Ecco, di seguito, le pagelle.

Difesa — Coubis, voto: 5. Stavolta il fisico non basta e quando deve mettere anche la tecnica non sempre gli riesce. Anzi, oggi è stato protagonista di qualche errore di troppo, specialmente in fase di impostazione.

Bakoune, voto: 7. Entra all'intervallo sostituendo un disattento Simic. Ottimo il suo ingresso in campo, così come ottimo è il suo cross per il momentaneo 1-1 di Sia. Esce dolorante, in bocca al lupo.

Centrocampo — Stalmach, voto: 6.5. Non si era visto troppo durante il match, ma quando il Milan ha alzato i giri del motore sono emerse anche le sue qualità. Gran gol dalla distanza per l'illusorio gol della vittoria.

Attacco — Cuenca, voto: 6.5. Il Milan in casa ha un ottimo talento. Ha una grande falcata e un'ottima qualità. Se diventa più cattivo sotto porta potrà diventare un giocatore da tenere d'occhio. Oggi gli è mancato solo il gol, ma tante azioni e spunti interessanti.

El Hilali, voto: 6. Qualche movimento che fa andare in difficoltà l'ottima difesa giallorossa. Sfiora anche il gol, sempre presente all'interno del match.

Sia, voto: 6.5. Partita dai due volti. In difficoltà nel primo tempo, uno dei migliori (se non il migliore) nel secondo tempo. Il gol arriva dopo diversi spunti molto interessanti e la rete dà fiducia al classe 2006 che ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare con e contro i più grandi.