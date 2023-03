Pagelle Roma-Milan femminile 3-1: Babb miracolosa, Piemonte solita bomber

E' terminata 3-1 la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile tra Roma e Milan: ecco le pagelle delle rossonere

Enrico Ianuario

Sconfitta ed eliminazione dalla Coppa Italia femminile per il Milan di Maurizio Ganz che si è dovuto arrendere alla Roma di Alessandro Spugna. Al 'Tre Fontane' è finita 3-1 il match di ritorno delle semifinali grazie ai gol di Piemonte per il Milan, Andressa, Giacinti e Losada per la Roma. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere.

Difesa — Babb, voto 7. Si, ha subito tre gol ma se non fosse stata per lei il Milan oggi avrebbe subito altri due-tre gol. Miracolo nel primo tempo su Giugliano, così come compie una grande parata su Greggi. Tiene in vita il Milan fino al 100esimo, ma lì si è dovuta arrendere al gol beffardo di Losada.

Guagni, voto: 6.5. Prestazione di quantità e qualità per la rossonera. Da una sua cavalcata sulla sinistra nasce il gol del vantaggio di Piemonte. Peccato per l'infortunio (che sembra grave) che favorisce il gol del 2-1 di Giacinti.

Centrocampo — Adami, voto: 6. A dire il vero oggi il centrocampo rossonero ha fatto grande fatica. Greta difende con le unghia e con i denti le avanzate terribili della squadra di Spugna e, quando può, si spinge in avanti.

Attacco — Piemonte, voto 6.5 Chi poteva segnare, se non lei? Continua il suo momento d'oro, ma oggi è stata una partita veramente complicata per Martina. Ha dovuto fare a sportellate contro i difensori avversari, spesso correndo a vuoto. Ma non molla mai, è l'anima di questo Milan. Milan, obiettivo Joao Pedro? Ecco le sue caratteristiche.

