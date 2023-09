Pagelle Roma-Milan, i voti di Tuttosport: Reijnders, l’intelligenza

Thiaw: "Con i piedi dispensa incertezze in appoggio, quello che conta è il controllo degli avversari". Voto 6,5.

Tomori: "Usa di tutto per fermare Belotti (e lo stesso fa il giallorosso), finendo per cadere nella trappola della somma di ammonizioni. Ingenuità grave, salterà il derby". Voto 5.

Theo Hernández: "Partenza in sordina, poi crescendo fragoroso. Ogni avanzata sulla sinistra offre patemi, perfetto l'assist per Pulisic". Voto 7.

Loftus-Cheek: "Non solo fisico. L'inglese sa come trattare il pallone e aggredire il campo, dalla sua incursione nasce il rigore dello 0-1. Esce perché Pioli ridisegna la squadra dopo l'espulsione di Tomori". Voto 7. Dal 65' Kalulu: "Sfortunato sul tiro di Spinazzola". Voto 6.

Krunić: "Lo vedi poco, lo senti tanto. Si piazza tra le linee di passaggio a centrocampo, impedendo alla Roma di costruire". Voto 7.

Reijnders: "Conferma quanto di buono offerto nelle prime due giornate. Dinamico, essenziale, intelligente. E se perde palla è pronto a riconquistarla subito. Una deviazione di Zalewski gli nega il gol". Voto 7.

Pulisic: "In fascia non concede requie alla coppia Zalewksi-Llorente. Cerca sembra profondità e inserimenti, lo ferma il riflesso di Rui Patrício". Voto 7. Dal 76' Chukwueze: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Inizio di stagione da incorniciare. Con il rigore festeggia il quarto gol in tre partite e l'azione del fallo nasce da una sua invenzione per Loftus-Cheek in area". Voto 7. Dal 70' Pobega: "Non giudicabile". Senza voto.

R. Leão: "La responsabilità del gol suddivisa con altri gli regala leggerezza, le sue incursioni generano panico. E quando arriva la prima rete in campionato, è un gioiello". Voto 7. Da 76' Okafor: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Milan bello e concreto. Colpisce quando deve, concede poco. Basta però una fesseria come quella di Tomori per rischiare di rovinare tutto". Voto 7.

