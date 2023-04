Pagelle Roma-Milan 1-1, i voti di Tuttosport: “Male De Ketelaere”

Le pagelle di Roma-Milan 1-1 , partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Maignan : "Sul gol di Abraham non ha colpe". Voto 6 .

Tomori : " Non commette sbavature ed esce all’intervallo per infortunio". Voto 6 . Thiaw (1’ st) 6 Partita pulita anche quando al suo fianco gioca Kalulu.

Theo Hernández : "Poche accelerazioni e tante discussioni, tutte con Mancini. Non incide come al solito". Voto 5,5 .

Tonali : "Lotta in mezzo al campo, nonostante sia meno lucido del solito". Voto 6 .

Krunić : "Qualche errore all'inizio, poi entra in gara ed è l'ultimo ad arrendersi". Voto 6 .

Brahim Díaz: "Impreciso nei passaggi e nell’uno contro uno non incide non saltando quasi mai l’uomo per la superiorità numerica". Voto 5. Saelemaekers (11’ st) 7 Entra e si divora l’1-0, ma si fa perdonare con il gol del pari allo scadere.