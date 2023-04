Pagelle Roma-Milan 1-1, i voti di Gazzetta: “Leao sveglia il Diavolo”

Le pagelle di Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Le pagelle di Roma-Milan 1-1, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Maignan: "Partita per portieri spettatori. Sull’unico tiro in porta, stavolta non gli riesce il miracolo. Ma non ha macchie sulla coscienza. Tanto gioco con i piedi". Voto 6.

Calabria: Manca una manciata di ferocia nell’anticipo fallito su Abraham. Rischia grosso quando si perde Spinazzola e spreca un’occasione con un tiro infelice". Voto 5,5.

Tomori: "Gioca un tempo, quando Abraham non bussa mai alla porta del Milan. Ma il giallo gli costa la prossima sfida contro la Cremonese. Esce per infortunio". Voto 6.

Kjær: "Partita in assoluto controllo su Abraham che la Roma fatica a rifornire. Non è più in campo, quando il centravanti inglese fa gol. Bell’abbraccio con Mou". Voto 6.

Tomori: "Meglio di Thiaw, lo aiuta l’esperienza, la posizione e il fatto che, senza Kjær, i compagni lo riconoscano leader: tocca più palloni di Tonali. Un paio di brividi". Voto 6.

Theo Hernández: "Poca spinta, tanti errori. Con il linguaggio del corpo che fa capire che non ha voglia. Senza il miglior Theo, non c'è il miglior Milan". Voto 5,5.

Kalulu: "Entra nel finale. Non gli riesce la chiusura su Abrahma che segna e spaventa il Diavolo. Saelemaekers gli evita un mea culpa doloroso". Voto 5,5.

Thiaw: "Precettato nel secondo tempo per l'infortunio di Tomori. Qualche sbavatura in chiusura. Meno inesorabile di qualche mese fa, ma comunque non fa danni". Voto 6.

Tonali: "Il migliore per continuità d'azione e applicazione. non stacca mai anche quanfo il resto della squadra trasmette una certa indolenza agonistica. Lui ringhia sempre". Voto 6,5.

Bennacer: "Non ha un Lobota da pressare e non riesce ad accendere un Milan che tiene palla, ma non sa rifinire. Solo tanta buona volontà, fino al cambio". Voto 5,5.

Krunić: "Compensa la sua utilità tattica con un paio di palloni persi in uscita che potevano costare molto. Ma per gli equilibri e la copertura della difa resta indispensabile". Voto 6.

Saelemaekers: "Tira fuori il Diavolo dall'inferno all'ultimo respiro. Un'altra perla dopo il gol al Maradona segnato a Napoli. Lui è il jolly di Pioli". Voto 6.

Brahim Díaz: "Assolto per la volontà che ci mette nel primo tempo pigro del Milan. Anche se gli scappa Spinazzola e Pellegrini quasi segna. Poi si spegna". Voto 6.

R. Leão: "Primo tempo pigro, ma nella ripresa è lui che sveglia il Diavolo strappando a sinistra. L’assist a Saelemaekers evita la sconfitta". Voto 6,5.

Giroud: "L'alibi dei rifornimenti scarsi regge e glielo riconosciamo, però fa poco per rendersi visibile e non difende come sa quel poco che gli arriva tra i piedi". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Evita la beffa all'ultimo respiro. Non riesce a trasmettere al Milan ciò che serve per trasformare un dominio di gioco in vittoria". Voto 6.