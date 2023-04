Pagelle Roma-Milan 1-1, i voti del CorSport: “Leao unica spina nel fianco”

Le pagelle di Roma-Milan 1-1 , partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Maignan : "Attento e sicuro per tutta la partita, come il suo collega nulla può sul gol subito". Voto 6 .

Calabria : "Poca spinta sulla sua fascia, tanto lavoro in copertura ma insieme a Kalulu su perde sul gol della Roma". Voto 5,5 .

Kjaer: "Nel primo tempo lascia libero Pellegrini in area, per il resto una partita senza sbavature. Tiene a bada Abraham. Esce per problemi fisici". Voto 6,5. Kalulu (28’ st) 5