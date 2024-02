Pagelle Rennes-Milan, i voti di Gazzetta: Jovic c’è. Gol da falco

Florenzi: "Qualche palla imprecisa di troppo per uno che ha i suoi piedi. Oltretutto non è nemmeno pericoloso in avanti". Voto 5,5.

Kjær: "Rimane ancorato alla linea, non si fa mai notare in spinta. Terrier lo attacca e lui si arrangia con l’esperienza". Voto 5,5.

Gabbia: "Bene o male, tiene botta in tandem con Kjaer. I due centrali sono sottoposti a pressioni notevoli e di testa ne prendono molte". Voto 6.

Theo Hernández: "Patisce la verve di Gouiri, ma spinge e crossa. Suo il pallone per lo spreco di Pulisic e suo l’assist per l’1-1 di Jovic. Il Milan pende a sinistra". Voto 6,5.

Bennacer: "Decentrato, nel senso che fa la mezzala destra. Non ha il fisico per reggere gli assalti francesi, si rifà con la palla al piede, ma lontano dal centro soffre". Voto 6.

Reijnders: "Si guadagna la sufficienza ampia con la conduzione e lo smistamento da cui origina l’1-1 di Jovic. Poi si sacrifica per la causa e scherma lo schermabile". Voto 6.

Musah: "Bourigeaud gli ruba palloni, spazi e tempi. Quasi mai è posizionato bene e quasi mai appoggia la fase offensiva. Ventre molle milanista". Voto 5.

Pulisic: "Sulla valutazione pesa il gol mancato nel primo tempo, il tiro a vuoto sul cross di Hernandez. Non riesce a essere decisivo, sempre in un limbo". Voto 5,5.

Chukwueze: "Vedere alla voce Okafor, più o meno la stessa solfa. Non sfrutta nessun campo aperto, eppure il Rennes iper sbilanciato ne concede tanti". Voto 5.

Loftus-Cheek: "Dentro come frangiflutti davanti alla difesa, quando Pioli passa al 4-2-3-1 e ha bisogno di muscoli e chili per arginare gli ultimi assalti del Rennes". Voto 6.

Okafor: "Non riparte mai, non tiene palla e aiuta poco al contrasto e al recupero palla. Ai margini per tutto il tempo che gli è concesso". Voto 5.

R. Leão: "Più o meno come Arnautovic in Inter-Atletico, per segnare un gol ne deve sbagliare due clamorosi. Non raccoglie mai per quanto semina: è un limite". Voto 6,5.

Jovic: "Il gol da falco ad attaccare il secondo palo e la gran palla della ripresa per uno degli sciupii di Leao. Poi la bracciata da cui il rigore 2. Jovic però c’è". Voto 6,5.

Mister Pioli: "Il Milan soffre di bipolarismo, difficile credere che quello dell'andata e questa versione bretone siano la stessa squadra. Troppa sofferenza". Voto 5.

