Emerson Royal: Cade nella trappola di Vinicius, provocando il rigore dell'1-1, ma la verità è che è l'unica macchia di una prestazione più che sufficiente. Voto: 6 (Calabria: s.v.)

Thiaw: Una sicurezza quando deve uscire palla al piede e sempre presente in chiusura. È lui a rompere il ghiaccio. Voto: 7,5

Tomori: Ottimo compagno di viaggio per Thiaw. Per caratteristiche spinge di meno che Emerson, ma dalla sua parte non si passa. Voto: 7

Theo Hernandez: Non lesina mai energie, soprattutto quando si tratta di attaccare ma non è sempre preciso come potrebbe e dovrebbe. Voto: 6,5

Fofana: Dove c'è una palla sporca, c'è lui. Polpo. Voto: 7

Reijnders: Con la battuta in mano, si consacra in uno dei tempi più importanti del calcio mondiale. E segna anche il gol che chiude la partita. Voto: 7,5

Pulisic: Serve l'assist del primo gol a Thiaw e non dimentica mai che in fase di non possesso tocca a lui fare il terzo centrocampista. Voto: 7 (Loftus-Cheek: Fonseca ha bisogno di muscoli e lui glieli dà. Voto: 6)

Musah: Fonseca gli affida il compito di aiutare Emerson a limitare Vinicius. Missione compiuta. Voto: 7

Leao: Il Milan ha un disperato bisogno di lui e, dopo ieri sera, difficilmente Fonseca cercherà la quadratura del suo cerchio senza il suo fuoriclasse lusitano, il suo uomo. Voto: 7,5 (Okafor: s.v.)

Morata: Generoso, gioca una partita completa, a tutto campo, segnando al "suo" Real Madrid il settimo gol in 13 incontri. Voto: 7,5 (Abraham: Attento e disponibile al sacrificio. Voto: 6)

Mister Fonseca: Come gli era successo contro l'Inter, dà il meglio di sé quando è con le spalle al muro. E dopo aver imbrigliato Simone Inzaghi, stravince contro Carlo Ancelotti grazie a un atteggiamento coraggioso. Non se ne dimentichi. Voto: 8