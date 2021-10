Pagelle Porto-Milan, i voti della Gazzetta: si salvano in pochi

Le pagelle di Porto-Milan 1-0, gara della 3^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri per 'La Gazzetta dello Sport'

Salvatore Cantone

Le pagelle di Porto-Milan 1-0, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2021-2022, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Pochi a salvarsi tra i rossoneri, che hanno fornito una prestazione non all'altezza. Il migliore comunque è Simon Kjaer, che prende 6,5 ("Un salvataggio stratosferico nel primo tempo e una costante sensazione di controllo della partita. Quando Tomori esce sulla fascia in aiuto di Ballo-Touré si trova solo, ma non si spaventa mai"). 6,5 anche per Tomori ("L'ammonizione lo limita molto, così come lo limita il dovere intervenire spesso sul lato debole dello schieramento. Là dove preme Sergio Oliveira e non soltanto".

6 per Davide Calabria, Alexis Saelaemerks e Rafael Leao. Questa la valutazione per il portoghese: "Ha il fardello più pesante, ma pure l’occasione di mostrare ai tifosi portoghesi quanto sta crescendo. Si muove tanto, si applica in fase difensiva, ma gioca troppo da solo".

Il peggiore in campo è invece Ballo-Toure, che prende 5,5 ("L'anello debolissimo della catena. Non tutte le colpe sono sue, perché la lucidità manca anche a centrocampo, ma quanti interventi sbagliati e quanti pericolosi tentativi di anticipo a vuoto". Stesso voto anche per Pierre Kalulu, entrato nella ripresa: "Adattato a sinistra viste le difficoltà di Ballo Toure, prova a difendersi con la velocità, ma i suoi avversari hanno una marcia in più. E sul gol del Porto ha le sue colpe". 5,5 per Zlatan Ibrahimovic (Pioli lo aveva detto: ha nelle gambe mezzora, non di più. Entra al posto di Giroud sullo 0-0 e ci prova su punizione con scarso successo. Poi la rabbia per il gol subito"). Stesso voto anche per Rade Krunic

Stefano Pioli prende infine 5,5 con questa motivazione: "Decide di non stravolgere troppo gli equilibri lasciando Calabria a destra e probabilmente fa bene, sceglie Krunic trequartista per ridurre i rischi. Stavolta pure lui è travolto dagli eventi".

Ecco tutti i voti nel dettaglio. Tatarusanu 5,5, Calabria 6, Kjaer 6,5, Tomori 6,5, Ballo-Toure 5,5; Tonali 5,5, Bennacer 5,5; Saelemaekers 6, Krunic 5, Leao 6; Giroud 5. Sostituazioni: Ibrahimovic 5,5, Kalulu 5, Romagnoli 5,5. Allenatore Pioli 5,5