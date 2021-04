Pagelle Parma-Milan, i voti della Gazzetta: Kessie ovunque, leggerezza Ibra

Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport dopo Parma-Milan. Franck Kessie è ovunque, la leggerezza di Zlatan Ibrahimovic vale un 4,5

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, ha stilato le pagelle di Parma-Milan, match della 30^ giornata di Serie A. Il migliore secondo la 'Rosea' è stato Franck Kessie (7) che, oltre al gol, è prezioso per la squadra per la sua caratteristica di essere in ogni parte del campo. Stesso voto anche per Gianluigi Donnarumma, Ante Rebic e Rafael Leao. Mezzo gradino sotto per Ismael Bennacer, il regista che fa muovere i compagni, Theo Hernandez, che fornisce un bell'assist per il gol di Kessie e Diogo Dalot, entrato benissimo in partita. Il portoghese ferma più volte gli avversari in difesa e ha il grande merito di aver fatto partire il contropiede per il gol di Rafael Leao. Sufficienza piena per Pierre Kalulu, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Poco sotto la sufficienza Simon Kjaer, Hakan Calhanoglu e Soualiho Meite, mentre la palma del peggiore in campo va a Zlatan Ibrahimovic. Grande partita dello svedese che fornisce un grande assist ad Ante Rebic, ma l'espulsione che poteva condizionare la gara pesa troppo. Voto: 4,5. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario