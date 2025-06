Pagelle Norvegia-Italia 3-0: umiliazione azzurra. Voti disastrosi

PAGELLE NORVEGIA-ITALIA - Primi 10 minuti con l'Italia che fa tanto possesso palla, senza creare molto in attacco. 14' la difesa azzurra sbaglia e viene punita da Sorloth: Donnarumma non riesce a parare in uscita. L'Italia non reagisce non riuscendo a creare nulla in fase offensiva. La Norvegia quando attacca fa paura e la difesa azzurra fatica. 34' gol spettacolare di Nusa che rientra dalla fascia sinistra e batte Donnarumma con un gol sotto l'incrocio dei pali. 42' debacle incredibile dell'Italia: arriva il terzo gol con Haaland. Primi dieci minuti della ripresa con la Norvegia che controlla bene il triplo vantaggio. 66' palo clamoroso di Berg. Italia umiliata nettamente dalla Norvegia. La qualificazione ai Mondali 2026 diretta è già compromessa dopo una sola partita del girone. Le pessime pagelle degli azzurri.