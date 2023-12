Pagelle Newcastle-Milan 1-2, i voti di Tuttosport: “Maignan è miracoloso”

Florenzi : "Ci mette il cuore, come al suo solito. Nel primo tempo, però, è quasi sempre sovrastato dalla coppia Trippier-Miley" Voto 5,5.

Theo Hernandez : "Gioca con attenzione, ma sembra un leone in gabbia. Vederlo limitato nel ruolo di centrale fa un certo effetto. Un po’ come se al fenomeno Varenne avessero fatto trainare la carrozza coi turisti nel piazzale del Colosseo" Voto 6.

Tomori : "Miracoloso sul tiro-cross di Joelinton. Al ritorno in patria è il migliore del reparto difensivo rossonero" Voto 6,5.

Musah : "È il più ispirato della mediana rossonera. Prova a ribellarsi anche quando la forza fisica degli inglesi sembra non lasciare spazio di manovra al centrocampo di Pioli" Voto 6.

Loftus-Cheek : "Ci mette il fisico, ma non trova mai la posizione in campo. Rimandato" Voto 5,5.

Pulisic: "Un voto in più lo merita per la rete realizzata. Nel primo tempo è un fantasma. Poi, però, è bravo a rimettere il Milan in partita" Voto 6,5.