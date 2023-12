Pagelle Newcastle-Milan 1-2, i voti di Gazzetta: “Maignan top europeo”

Le pagelle di Newcastle-Milan 1-2 , partita della sesta giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Newcastle-Milan, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport'

Maignan: "La parata Avengers su Bruno Guimaraes è un manifesto: tiene in vita la partita – se il Milan avesse preso ancora gol, addio – e testimonia al mondo che, come lui, solo un paio di mortali. Il resto conta meno. Un po’ sorpreso da quel cross di Miley? Mah, forse, di sicuro aggiunge un paio di uscite di personalità e un lancio per Musah degno di un quarterback. Il milanista più vicino al top europeo". Voto 7.