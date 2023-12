Pagelle Newcastle-Milan 1-2, i voti di CorSport: “Okafor da sette”

Tomori : "Intervento prodigioso quando salva sulla linea, vale come un gol e tiene il suo Milan in partita" Voto 6,5.

Musah : "Da una sua ripartenza il Milan crea un’ottima occasione con Leao. Finisce per essere inghiottito anche lui dalla mediana inglese" Voto 5,5.

Loftus-Cheek : "Uno dei peggiori. Dovrebbe aiutare la difesa invece lascia spazi per gli inserimenti dei bianconeri. In netto ritardo sulla rete dello svantaggio" Voto 5.

Pulisic : "La serata è difficile per tutti ma la riaccende con la rete del pareggio che spezza l’inerzia" Voto 6.

Giroud : "Un predicatore nel deserto, ma la sua presenza è fondamentale quando tocca per la rete di Pulisic" Voto 6,5.

Okafor : "Fornisce l’assist per il vantaggio di Chukwueze" Voto 7.

Leao : "Avrà gli incubi per quel palo a dieci minuti dalla fine. Innesca l’azione del pareggio". Voto 6,5.

Pioli : "Ha fatto il massimo nella notte di Newcastle. I cambi decidono il match". Voto 7,5.

