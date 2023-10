Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Maignan salva su Kvaratskhelia

Calabria: "Duella con Kvaratskhelia, abituale bestia nera, costringendolo in ripiegamento. Dal suo piede il cross dello 0-2, sfiora il 2-3 di testa al 91'". Voto 6,5.

Kalulu: "Esce dopo un contrasto con Elmas, contusione alla coscia sinistra". Senza voto. Dal 19' Pellegrino: "Debutto in maglia Milan: sembra prendere le misure, poi Politano lo “scherza” per l'1-2". Voto 5. Dall'87' Florenzi: "Non giudicabile". Senza voto.

Tomori: "Attento in ogni situazione, fino a quando il Napoli non accelera". Voto 6.

Theo Hernández: "Incursioni con disciplina, anche ignorato (lui libero) da Leão. Perde Politano sul gol, ma l'azzurro era lanciatissimo". Voto 6.

Musah: "Entra nello 0-2, è pronto ad appoggiare le due fasi, muovendosi parecchio". Voto 6.

Krunić: "Si occupa di Elmas ma non solo, intercettando le linee di passaggio. Anche lui si perde nel furente quarto d'ora napoletano". Voto 6.

Reijnders: "Bene in mezzo, limitando Lobotka. Manca la precisione al tiro, vedi la conclusione alta al 41'. Avrebbe perso la scommessa con papà Martin ... ". Voto6.

Pulisic: "L'assist per lo 0-1, con sapiente gestione delle situazioni. Esce per una contrattura e le conseguenze, ovviamente, fanno soffrire tutto il Milan". Voto 6,5. Dal 46' Romero: "Capisce poco o nulla del match: sempre in ritardo, provoca la punizione del 2-2". Voto 5.

Giroud: "Vede Napoli e si … esalta. Qui la rete in Champions il 18 aprile e ieri la doppietta che gli fa ritrovare il gol dopo quasi due mesi". Voto 7. Dall'81' Jović: "Non giudicabile". Senza voto.

R. Leão: "Bene quando si mette al servizio della squadra (vedi le fughe e le palle messe in area), male quando si intestardisce in azioni personali: tiri rivedibili e compagni ignorati". Voto 5,5. Dall'81' Okafor: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Il Milan approfitta della versione dimessa del Napoli nei primi 45', quindi paga l'assetto determinato dagli infortuni. Al netto di questo, lo sbandamento a inizio ripresa lascia perplessi". Voto 6.

