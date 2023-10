Pagelle Napoli-Milan, i voti di Gazzetta: Maignan sbanda

Calabria : "Controlla il visto di Kvaratskhelia e lo rispedisce più volte alla frontiera (anche se la palla per Politano …). E di là? Il cross dello 0-2 e un quasi-gol di testa". Voto 7 .

Kalulu : "Un quarto d’ora positivo, giusto il tempo di farsi male – contusione alla coscia sinistra – e andare in spogliatoio". Voto 6 . Dal 19' Pellegrino : "Dal Platense al Maradona: wow. Inizia così così, risale, va a vuoto sull'1-2 e salva su una palla di Kvaratskhelia. Nel complesso, sembra acerbo". Voto 5 . Dall'87' Florenzi : "Non giudicabile". Senza voto .

Tomori : "Il Milan usa quattro centrali, lui per distacco è il migliore. Ferma Kvaratskhelia due volte ed è molto bravo su una palla con ripieno al veleno per Simeone". Voto 6,5 .

Theo Hernández : "Un colpo di sonno sulla prima chance di Politano, che lo porta a spasso sull'1-2. In attacco prova molto, centra qualcosa, non la deviazione dell'1-3". Voto 5 .

Krunić : "Ordinario con calo (come tutti, nel secondo tempo). Qua e là, una bella apertura per Calabria e un errore che quasi lancia il Napoli. Un po’ indietro". Voto 5,5 .

Reijnders : "La partita fa una giravolta quando Tijjani manca lo 0-3 due volte, prima dell’intervallo: non vede Leão, poi calcia alto. Applicato su Lobotka, molti errori con la palla". Voto 5 .

Pulisic : "Un tempo da protagonista, più negli episodi che per continuità. Un assist, poi una contrattura da aggiungere alla lista degli infortuni del Milan 2023". Voto 6,5 . Dal 46' Romero : "La fascia, con lui per Pulisic, chiude con record di ribasso. Innocuo con la palla, prende il secondo giallo di Natan ma regala la punizione del 2-2". Voto 5 .

Giroud: "Sovrani francesi che regnarono su Napoli dopo Luigi II: Oliviero primo. Sbaglia con il destro, non con la testa: altri due gol al Maradona da 9 vero. Esce con polemica". Voto 7. Dall'81' Jović: "Entra quando il Napoli sta attaccando e c’è da soffrire, più che da calciare. Trova la sponda buona per Calabria, che non scarta il regalo". Senza voto.