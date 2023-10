Pagelle Napoli-Milan, i voti del CorSport: tanto Calabria

Calabria: "Gran partita su Kvaratskhelia. Ottima la produzione offensiva: suo l’assist del bis. E sfiora il tris nel finale". Voto 7.

Kalulu: "Era tornato appena con la Juve dopo un mese di stop. Da valutare". Senza voto. Dal 19' Pellegrino: "Lui, argentino di Baires, debutta in Serie A nello stadio del Diego: che sogno. E’ da incubo, però, il goffo intervento di testa contro Politano che fila via verso l'1-2. Esce malconcio". Voto 5. Dall'87' Florenzi: "Non giudicabile". Senza voto.

Tomori: "Nel secondo tempo viene fuori il totem: devia in caduta un tiro di Kvara, anticipa Simeone e prende complimenti a valanga". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Martella il primo tempo, ma è morbido nella sfida a Politano che poi fa festa. E sbaglia l'1-3". Voto 5,5.

Musah: "Equilibratore. Contiene Zieliński, raddoppia Kvaratskhelia e fa filtro ovunque". Voto 6,5.

Krunić: "Con Elmas addosso, domina per 45 minuti. Lo scatto d’orgoglio azzurro travolge anche lui, ma mette ordine". Voto 6.

Reijnders: "Parte su Lobotka e poi strappa, taglia, si diverte. Fino alla ripresa, quando il Napoli conquista il centrocampo". Voto6.

Pulisic: "Per 22 minuti non si vede. Ma poi si sente: suo, l’arco per Giroud-gol, sue altre iniziative che seminano panico e superiorità. Resta negli spogliatoi: contrattura". Voto 7. Dal 46' Romero: "Un po’ fumoso. Si sacrifica su Olivera e Kvaratskhelia". Voto 5,5.

Giroud: "La sentenza del Napoli. Otto partite senza gol, 9 contando anche la panchina col Cagliari, e poi voilà: 2 reti in 9 minuti, di testa, in faccia a Rrahmani. E sono 6 in 9 incroci compreso l’Arsenal: 5 con il Milan. Il suo bersaglio preferito". Voto 7,5. Dall'81' Jović: "Non giudicabile". Senza voto.

R. Leão: "Una di quelle serate in cui vorrebbe ma non può, pretende e non dovrebbe". Voto 5. Dall'81' Okafor: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Il primo tempo è suo: battezza la destra, ruba gli spazi e ritrova Giroud. Nella ripresa paga gli infortuni e il ritorno di un Napoli troppo brutto per essere vero". Voto 6. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, si corre ai ripari: quattro colpi per gennaio >>>

