Pagelle Napoli-Milan 1-0: i cambi non portano nulla, si salvano in pochi

PAGELLE NAPOLI-MILAN - Sembra una partita a scacchi, Napoli-Milan, tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che l'hanno preparata benissimo tatticamente, ma che fanno fatica poi a creare. Un paio di occasioni per parte, di cui una ciascuno abbastanza clamorose. Per il Milan è Nkunku a divorarsi il vantaggio, mentre per i partenopei è Spinazzola a sfiorare la traversa. Il peso della partita si percepisce, il primo tempo finisce in pareggio, che però non serve a nessuno. Il secondo tempo è una partita diversa. Conte legge bene la situazione e incarta Allegri, il quale rimane fermo al palo. I cambi fanno la differenza e sull'unica sbavatura rossonera arriva il gol di Politano, che porta il Napoli in vantaggio.