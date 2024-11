Pagelle Monza-Milan, i voti di Tuttosport: Fonseca un azzardo

Le pagelle di Monza-Milan, match della 11^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi per il quotidiano 'Tuttosport'

Le pagelle di Monza-Milan 0-1 , partita valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Terracciano: "Maldini fa il bello e il cattivo tempo. Dà il via all’azione della rete di Reijnders, unica perla in una gara dove pecca per la troppa timidezza nelle giocate". Voto: 5,5.