Pagelle Monza-Milan, i voti di Gazzetta: due sette e due insufficienze

Terracciano : "Terza di fila da titolare, va a destra per fare riposare Emerson Royal. Recupera il pallone da cui nasce il gol di Reijnders. Non appariscente, ma utile e concreto". Voto: 6.

Thiaw : "Sui palloni alti contro Djuric un po' soffre. Ha il merito di non perdere mai la bussola e nel finale, quando il Monza porta più uomini in area, è attento". Voto: 6.

Pavlovic : "Stavolta non c'è una spallata di Lukaku a buttare già il muro serbo. Deciso nei contrasti, non ha amnesie e fa quello che deve senza provare pericolosi anticipi". Voto: 6.

Reijnders : "Appoggia in porta il pallone dell'1-0 e regala al Diavolo i tre punti. Corre, imposta e in mezzo si fa sentire. Quanto sarebbe stato utile contro il Napoli...". Voto: 6.

Chukwueze: "Ci prova con il dribbling e punge. Stavolta però non lascia il segno e in fase di non possesso non si danna l'anima: dalla sua parte ci sono voragini". Voto: 6.