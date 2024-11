Pagelle Monza-Milan, i voti di CorSport: Maignan un miracolo

Terracciano : "Fonseca gli regala un’altra titolarità, stavolta sulla corsia destra. Recupera un buon pallone e dà il via all’azione del vantaggio rossonero". Voto: 6.

Thiaw : "Gran chiusura in diagonale sul pallone per Mota ad evitare un contropiede del Monza". Voto: 6.

Pavlovic : "Djuric gli rende la vita durissima,. Sale spesso sui calci d’angolo in cerca di gloria". Voto: 6.

Fofana : "Presenza indispensabile ma ogni tanto lo si vede in affanno dal punto di vista fisico. Prezioso nelle letture difensive". Voto: 6.

Pulisic: "Un giocatore cosi intelligente Fonseca lo manda sempre in campo. Nasce da lui il cross del vantaggio milanista. Sempre decisivo. Scala a centrocampo in fase di non possesso". Voto: 6,5.