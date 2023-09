Pagelle Milan-Verona 1-0, i voti di Gazzetta: “Tomori di testa comanda”

Thiaw : "Si allarga a destra, il Verona lo lascia tranquillo e lui gira la palla, scala, chiude. paura non pervenuta. Un giallo stupido, questo si". Voto 6 .

Kjaer : "Viene al campo col coltello e lotta. Dà spazio a Bonazzoli quando calcia in porta, ma nel complesso governa. Cento partita col Mila: niente male". Voto 6,5 .

Florenzi: "A sinistra e in mezzo, ha fiato per correre e guidare la squadra. Quattro cross, 69 palloni giocati, uno meglio degli altri: lancia Leao in contropiede". Voto 6,5.