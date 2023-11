Pagelle Milan-Udinese 0-1, i voti di Gazzetta: “Jovic non da Milan”

Reijnders : "Un raggio di sole: gran palla per il taglio di Calabria. Poi piove, piove come a Milano: un’occasione mancata, le solite soluzioni sbagliate negli ultimi 30 metri". Voto 4,5 .

Okafor: "C’è un tempo da Arca, ma Noah non è a suo agio. Mangiato da Zemura in un uno contro uno, non guarda mai la porta: ha un’occasione nel finale ma non calcia". Voto 4,5.