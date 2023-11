Pagelle Milan-Udinese 0-1, i voti del CorSport: “Pioli partita più brutta”

Thiaw: "Torna dopo la squalifica e se la vede con Success. Tenta spesso l’intervento d’anticipo e qualche volta rischia l’ammonizione". Voto 6.

Tomori: "Uno dei più sicuri negli interventi difensivi. Sempre sul pezzo anche quando l’Udinese porta in area tanti uomini". Voto 6.

Florenzi: "Prende una botta a inizio match ma stringe i denti e resta in campo. Sbaglia il controllo della palla in area servendo involontariamente Pereyra. S’inventa una giocata alla Ronaldo e per poco non segna". Voto 5,5.

Musah: "Pioli lo schiera sulla fascia destra in mancanza degli esterni, fa avanti e indietro per il campo macinando chilometri. Conclude con forza ma viene ribattuto da Silvestri". Voto 5,5.

Krunić: "Il cartellino giallo dopo venti minuti lo condiziona per il resto del match. Sbaglia un numero troppo elevato di appoggi. Il suo cambio viene rimarcato dai tifosi addirittura con i fischi". Voto 4,5.

Adli: "Commette subito un fallo da rigore su Ebosele che compromette la partita del Milan". Voto 5.

Reijnders: "In calo rispetto a inizio stagione quando era perfetto. Paga un utilizzo eccessivo, ma ora comincia a sbagliare anche cose semplici. Si magia un gol a inizio ripresa che pesa tantissimo". Voto4,5.

Okafor: "Viene risucchiato anche lui dalla serata negativa del Milan". Voto 4,5.

Giroud: "Isolatissimo nel primo tempo, mai cercato dai compagni. Il duetto con Jovic proprio non funziona. Di testa ha l’unica palla buona del match, Silvestri fa il miracolo". Voto 5.

Jovic: "Totalmente avulso dal gioco, come già accaduto in altre occasioni. Una grossa chance mal sfruttata per l’ex Real Madrid. Pioli corre ai ripari a fine primo tempo e lo sostituisce". Voto 4.

R. Leão: "Prende iniziative quado la squadra sembra molle e disconnessa. E’ l’unico che tenta di saltare l’uomo. Fa ammonire Kabasele e Perez grazie alla sua rapidità. Cross perfetto per la testa di Giroud". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Presenta un inedito 4-4-2 anche a causa delle assenze, ma la sua squadra non decolla. Ne esce una delle partite più brutte del suo mandato al Milan". Voto 4.

