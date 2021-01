Pagelle Milan-Torino, i voti di Tuttosport: Kessie top, Hauge fuori dal gioco

PAGELLE MILAN TORINO – Dalle pagine di Tuttosport, ecco i voti del Milan vittorioso ieri sera contro il Torino per 2-0: reti di Leao e Kessie.

Il migliore per il quotidiano piemontese è il centrocampista ivoriano Franck Kessie. Voto 7 per l’ex Atalanta che segna il suo sesto gol in campionato trasformando il calcio di rigore del 2-0. Stesso voto per Leao, Kjaer e Brahim Diaz, finalmente positivo dopo alcune prestazioni opache. Bene anche Calabria, voto 6,5, così come Donnarumma e Theo Hernandez che portano a casa il medesimo voto. Arrivano al 6, invece, Romagnoli, Dalot, Castillejo e Calhanoglu. Ritenute insufficienti le prove di Hauge e Tonali, entrambi 5,5. Voto 7, infine, per Stefano Pioli che rialza subito la testa dopo la sconfitta contro la Juventus.

