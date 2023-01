Pagelle Milan-Sassuolo, i voti del CorSport: Rebic stecca

Le pagelle di Milan-Sassuolo 2-5 , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Calabria : "Emblematico come comincia la ripresa: si fa prendere il tempo da Traorè e poi lo abbatte davanti a Tătărușanu". Voto 4,5 .

Gabbia : "Va bene provare a coinvolgere tutti, ma forse non era il caso di lanciarlo dall’inizio, con una fase difensiva già in crisi". Voto 4 .

Theo Hernández : "Berardi è sontuoso, ma lui perde il duello innanzitutto per l’atteggiamento sbagliato". Voto 4 .

Tonali: "L’assenza di Bennacer non basta per giustificare la sua inconsistenza. Si fa notare solo per le proteste". Voto 5.