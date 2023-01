Calciomercato Milan – Pioli a rischio? Individuato già il successore

Il Milan del 19° Scudetto è sparito. La squadra che Stefano Pioli aveva costruito, con un gran lavoro, a partire da metà 2020, dapprima qualificatasi in Champions League e poi tornata in vetta in Serie A, non esiste più. Dopo aver già accusato molte difficoltà nel 2022 (vittorie 'last minute' contro Verona, Spezia e Fiorentina, pareggio in casa della Cremonese), il Diavolo si è liquefatto nel 2023, spazzato via una partita dietro l'altra.