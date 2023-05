Pagelle Milan-Sampdoria, i voti di CorSport: “Giroud applausi”

Le pagelle di Milan-Sampdoria 5-1 , partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Calabria : "Serata tranquilla per il capitano rossonero. La Samp, tranne nell’occasione del gol, si dimostra poco pericolosa. Pennellata precisa per la testa di Giroud che spreca". Voto 6,5 .

Thiaw : " L’altezza lo premia. In area le palle di testa sono due, ma anche in proiezione offensiva spaventa Ravaglia". Voto 6,5 .

Tomori : "Pioli non rinuncia mai all’inglese, è tra i difensori più utilizzati e anche ieri fa il suo senza sbavature". Voto 6,5 . Kjaer (37’ st) sv

Tonali : "Una sicurezza. Inesauribile, fornisce anche il passaggio vincente per Diaz sul 4-1". Voto 7 . Pobega (37’ st) sv

Messias : " Arriva con colpevole ritardo su Quagliarella in occasione del gol blucerchiato". Voto 5,5 . Saelemaekers (15’ st): "Entra con la giusta applicazione. Subito dentro al match". Voto 6 .

Brahim Diaz : "Dai suoi piedi nasce la giocata che stappa la partita. Bravo anche a fornire un pallone delizioso Giroud. Ciliegina sulla torta col gol del 4-1 ". Voto 7,5 . De Ketelaere (25’ st): "Ci prova con tutte le forze ma non si sblocca". Voto 6 .

Leao : " La ripartenza del Milan non poteva passare che dal suo giocatore più rappresentativo. Il portoghese spezza l’incantesimo del gol perduto segnando la tredicesima rete in campionato. Si procura anche il rigore. Ispira il quarto e il quanto gol". Voto 7,5 .

Giroud: "Spazza via come un ciclone le recenti critiche piovute dopo l’esclusione dalla Champions. Segna una bellissima tripletta in ogni modo, di testa, di rapina e dal dischetto. Prima tripletta con la maglia rossonera. Si prende gli applausi di tutto San Siro". Voto 8 .