Calciomercato Milan – Vecchio pallino: nuovi contatti per Okafor

Il Milan , dopo una stagione di alti e bassi, dovrà lavorare molto nella prossima sessione di calciomercato . I rossoneri, quest'anno, hanno dimostrato come un doppio impegno, sia troppo pesante per la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Per questo la dirigenza rossonera, dovrà cercare dei possibili giocatori da aggiungere. Nel prossimo calciomercato , il Milan dovrebbe aggiungere almeno un paio di attaccanti. Noah Okafor , punta del Salisburgo, potrebbe essere il profilo ideale. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, nuovi contatti per Okafor?

Come riportato da calciomercato.com, il Milan non avrebbe mollato l’idea Noah Okafor. L’attaccante svizzero avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il Salisburgo e sarebbe a lasciare l’Austria la prossima estate. Sarebbero previsti, si legge, nuovi contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore. Il Milan, quindi, potrebbe puntare sul giovane attaccante come uno dei prossimi colpi del calciomercato estivo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Le mosse rossonere, dal centrocampo all'attacco