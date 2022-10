Pagelle Milan-Roma Primavera 1-4: Omoregbe entra bene, Paloschi ingenuo

Le pagelle rossonere dopo Milan-Roma, partita valida per la 9^ giornata del campionato Primavera 1. Si salvano in pochi

Coubis, voto 6 : nonostante le difficoltà si distingue come giocatore che merita altri palcoscenici. Il capitano della Primavera si sta allenando in Prima Squadra da diverso tempo. Il salto di qualità è il prossimo passo.

Marshage, voto 5 : non allontana la palla in occasione del primo gol della Roma. Si vede poco in mezzo al campo e viene pure ammonito.

Omoregbe, voto 6,5: dribbling, velocità e voglia di azzannare la partita nonostante il suo ingresso in un momento difficile. Bello il gol di testa che serve soprattutto per il morale personale.