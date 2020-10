Pagelle Milan-Roma, i voti alla prestazione di Rafael Leao

Pagelle Milan-Roma, i voti di Rafael Leao

PAGELLE MILAN-ROMA – Grande prestazione quella di ieri sera per Rafael Leao, autore di due assist per i gol di Zlatan Ibrahimovic e di Alexis Saelemaekers in occasione di Milan-Roma 3-3 ieri sera a San Siro. Analizziamo la prestazione di Rafael Leao, basandoci sui giudizi pubblicati sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Rafael Leao, voto 7: “Mossa offensiva ripagata con due assist. Se trova continuità diventa un crack”;

Repubblica – Rafael Leao, voto 7: “Vola leggero e indovina corridoi ispirati”;

Gazzetta dello Sport – Rafael Leao, voto 7: “Croce o delizia: che cosa sarà stavolta? La domanda è sempre la stessa. Risposta: entrambe le cose anche nella stessa partita. Quando si accende è una forza della natura. Due assist magnifici: sul secondo brucia quattro giallorossi”;

Corriere dello Sport – Rafael Leao, voto 7: “Un incubo per Karsdorp, è effervescente dall’inizio, bello l’assist per il gol di Ibrahimovic. Fonseca per fermarlo gli manda addosso uno dei centrali. Perde incisività alla fi ne del primo tempo, ma all’inizio della ripresa è ancora suo l’assist (e che assist…) per il gol di Saelemaekers”;

Tuttosport – Rafael Leao, voto 7: “Ma che talento ha? Peccato che giochi quattro minuti, due per tempo. Nel primo dà l’assist ad Ibrahimović dopo 1’45”, nel secondo mette Saelemaekers davanti la porta dopo 1’50”. Se solo trovasse la continuità, saremmo in presenza di un fuoriclasse assoluto”;

La media voto di Rafael Leao, dunque, nelle pagelle di Milan-Roma, è un bel 7 pieno. Grande prestazione dunque per il portoghese, che ora deve dimostrare di avere continuità.

