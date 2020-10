Milan-Roma 3-3, la moviola: disastroso Giacomelli | Serie A News

Milan-Roma 3-3: Giacomelli, uno spettacolo inadeguato

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Definita ‘disastrosa’, sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la prestazione di Piero Giacomelli. L’arbitro della sezione A.I.A. di Trieste ha diretto ieri sera Milan-Roma. Nel ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A, disputatosi a San Siro e terminato 3-3, Giacomelli, infatti, ha sbagliato molto. In particolare, nella concessione di due calci di rigore, uno per parte.

Al 69′, su tiro di Henrikh Mkhitayran respinto da Ciprian Tătărușanu, il centrocampista rossonero Ismaël Bennacer prende posizione, anticipando Pedro Rodríguez che gli pesta il piede in area di rigore. Giacomelli, incredibilmente, assegna il penalty alla Roma, tra le proteste dei milanisti (ammonito Rafael Leão). Inutile, da parte di Alessio Romagnoli e compagni, la richiesta di andare a rivedere al V.A.R. una decisione apparsa sin da subito sbagliata.

Al 78′, nell’area di rigore giallorossa, la materializzazione della legge di compensazione. Su un lancio da centrocampo, Gianluca Mancini sbaglia l’intervento e calcia ‘a vuoto’, senza colpire, però, Hakan Çalhanoğlu, che va successivamente a terra su un contrasto molto lieve con il difensore della Roma. Giacomelli, anche stavolta, indica il dischetto. Tra le proteste, sensate, dei calciatori giallorossi.

Due errori gravi, questi di Giacomelli in Milan-Roma, sui quali, però, la responsabilità va condivisa con Luigi Nasca, l’uomo al V.A.R., che, in entrambe le circostanze, non va in aiuto del direttore di gara. Due errori che contribuiscono ad innervosire i calciatori all’interno del match. Nel primo tempo di Milan-Roma, inoltre, Giacomelli risparmia due cartellini gialli: uno a Roger Ibañez (intervento duro su Leão), ed un altro ad Edin Džeko (trattenuta evidente su Franck Kessié in ripartenza).

Nella ripresa di Milan-Roma, invece, le ammonizioni di Giacomelli abbondano. Anche fuori luogo, come quella rifilata a Zlatan Ibrahimović, punito al 75′ per un contrasto aereo con Mancini e per un fallo che lo svedese non ha mai commesso. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI STEFANO PIOLI >>>