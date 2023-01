Pagelle Milan-Roma, i voti di Tuttosport: Tonali, una serata di fatica

Le pagelle di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei rossoneri secondo 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Roma 2-2, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Roma 2-2, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Tătărușanu: "Gran parata, ma inutile, su Matić perché Abraham segna ugualmente". Voto 6.

Calabria: "Il suo ritorno dà solidità a tutto il reparto". Voto 6.

Kalulu: "Per segnare indossa la maschera di Giroud, mentre in difesa è, al solito, inappuntabile. Bravissimo a murare un passaggio di Abraham per Zaniolo, libero nel cuore dell'area al 65'". Voto 7.

Tomori: "Il duello con l'amico Tammy fa affiorare in lui i ricordi di quando entrambi sgobbavano a Cobham. Duello che lui vince a mani basse". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Un paio di sgroppate, compreso un bel tiro respinto a inizio ripresa goffamente da Rui Patrício, ma non ruba l'occhio come altre volte. Nonostante avesse di fronte a sé avversari tutti ammoniti". Voto 5,5.

Tonali: "Ha sulla coscienza entrambi i gol presi dal Milan: sul primo lascia Ibañez, sul secondo Matić è più reattivo di lui. A contribuire alla serataccia arriva anche il giallo che lo costringerà a saltare la trasferta di Lecce per squalifica". Voto 5.

Bennacer: "Dimostra con i fatti il perché il Milan abbia deciso di rinnovargli il contratto con un ingaggio da big. Si piazza come frangiflutti davanti alla difesa e fa collezione di palloni recuperati. Poi è delizioso, ad inizio secondo tempo, il lancio che libera al tiro Leão". Voto 6,5. Dal 74' Vranckx: "Commette il fallo ingenuo che porta al 2-2". Voto 5,5.

Saelemaekers: "Pur senza stupire con gli effetti speciali, fa sempre la cosa giusta pure quando si tratta di rinculare". Voto 6. Dall'85' Gabbia: "Non giudicabile". Senza voto.

Brahim Díaz: "A tratta fa il 'Dybala' e, da fuori area, calcia un paio di palloni velenosi nella direzione di Rui Patrício. La suac crescita è esponenziale anche per la personalità che mette nelle giocate". Voto 6,5. Dal 70' Pobega: "Entra e segna un gran gol". Voto 6,5.

R. Leão: "Ogni volta che si accende sembra che possa accadere qualcosa. Come in occasione dell'assist per il raddoppio di Pobega: per la difesa della Roma è fastidioso come un nubifragio a ferragosto". Voto 6.

Giroud: "Dà un senso alla sua gara con il movimento - splendido ed efficace - che porta via Smalling sul raddoppio del Milan. Ad inizio ripresa l'unico tiro in porta: un colpo di testa centrale. Un po' poco per arrivare alla sufficienza". Voto 5,5. Dall'85' De Ketelaere: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Sulle palle inattive la sua squadra è un pianto. E dire che quello è uno dei punti di forza della Roma". Voto 5,5. Leao risponde a ‘Er Faina’ sul rinnovo: “Fake news come sempre”