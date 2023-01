Pagelle Milan-Roma, i voti di Gazzetta: Bennacer dominante

Le pagelle di Milan-Roma 2-2 , partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Roma 2-2, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport'

Tătărușanu: "La Roma gli porta 6-7 torri di trivellazione in area e segna due gol. Tata però non ha colpe: su Matić respinge come può". Voto 6.