Pagelle Milan-Roma, i voti del CorSport: faro Bennacer. Giroud opaco

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Roma 2-2, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Roma 2-2, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' — Tătărușanu: "Si riposa per 86 minuti, a parte qualche uscita alta poco significativa. Poi succede l’apocalisse dalle sue parti. Sul gol di Ibañez può solo guardare e arrabbiarsi con i compagni che hanno lasciato via libera all’avversario. Sul 2-2 è bravo a respingere il colpo di testa di Matić, non può arrivare fino ad Abraham. Due calci piazzati, due gol. Ma cosa avrebbe potuto fare di diverso?". Voto 6.

Calabria: "Torna a giocare a San Siro per la prima volta dal 18 settembre e si sdoppia con grande dedizione: un po’ portatore di palla, un po’ difensore puro. Non ha grandi responsabilità sul caos finale. Deve però crescere sul piano atletico per aiutare il Milan". Voto 6.

Kalulu: "Sbuca dal nulla su un calcio d’angolo apparentemente innocuo e indirizza la partita con il primo gol stagionale. Non segnava dal 12 marzo scorso (contro l’Empoli). Ma anche in difesa è un baluardo affidabile, fino all’harakiri del minuto 93 quando cerca disperatamente di trattenere per la maglia Abraham per impedirgli di calciare. Non era comunque semplice intercettare la respinta di Tătărușanu". Voto 6,5.

Tomori: "Insolitamente distratto. Nelle mischie che costano la vittoria al Milan non è esente da colpe: sbaglia totalmente il tempo sul calcio d’angolo del 2-1". Voto 5.

Theo Hernández: "Efficace nel controllo su Zaniolo e in generale nelle letture difensive. Con una ripartenza avvia il contropiede del raddoppio". Voto 6,5.

Tonali: "In una partita che non lo esalta, calcia l’angolo sulla testa di Kalulu. E’ un merito. Però viene sorpreso da Ibañez sull’angolo che riapre la questione, condividendo le responsabilità con Tomori. Ammonito per proteste, sarà squalificato". Voto 5,5.

Bennacer: "Il migliore del Milan, non di poco. Fresco di rinnovo contrattuale, muove i reattori in tutte le zone del campo. E con i piedi vede traiettorie speciali: l’apertura per Leão a inizio ripresa è uno spettacolo. Da quando esce, il Milan viene dominato a centrocampo. Difficile pensare che la circostanza sia casuale". Voto 7. Dal 74' Vranckx: "Non capisce dove sia capitato. Gira a vuoto". Voto 5,5.

Saelemaekers: "Esce sul 2-0, offrendo un contributo ordinato anche se non costante". Voto 6. Dall'85' Gabbia: "Non giudicabile". Senza voto.

Brahim Díaz: "Ha segnato 4 gol in campionato, tutti a San Siro. E così prova lui a vivacizzare il Milan con il primo tiro in porta dopo 28 minuti: Rui Patrício alza in angolo. Da lì nasce l’1-0. Anche nel secondo tempo cerca di cambiare marcia più volte. Prestazione dignitosa". Voto 6. Dal 70' Pobega: "Il sostituto agrodolce. Entra giusto in tempo per l’inserimento del 2-0. Ma non c’è sul 2-2, quando Matić gli sfugge in area. Fisicamente viene spazzato via". Voto 6.

R. Leão: "Si prende molte pause di riflessione, tra uno scatto e l’altro. Però sa essere irresistibile nel rifinire l’azione del raddoppio: è il suo quinto assist in campionato". Voto 6,5.

Giroud: "Non è mai pericoloso. Si vede solo per qualche sponda. L’unico tiro in porta è un colpo di testa debolissimo che finisce docile in braccio a Rui Patrício". Voto 5. Dall'85' De Ketelaere: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Butta via due punti importantissimi. Conferma in blocco la squadra che ha vinto a Salerno, anche perché i tanti infortuni non gli lasciano troppe alternative. Il Milan sembra controllare la partita ma cede di schianto nel finale, anche perché i cambi difensivi non funzionano. Il calo di tensione, la leggerezza, si paga carissimo: - 7 dal Napoli e aggancio della Juve in classifica. San Siro osserva attonito la rimonta della Roma: le facce perplesse di Massara e Maldini, che pregustavano un'altra bella vittoria, dicono tutto in tribuna". Voto 6.