Pagelle Milan-Rennes, i voti di Gazzetta: Loftus-Cheek giocatore totale

Florenzi: "Gran bel cross per il primo gol di Loftus-Cheek, aggiunge testa e giusto spirito. Pioli lo ripone in cassaforte dopo 75 minuti: domenica servirà". Voto 7.

Kjær: "Tanto palleggio con due fiammate: il lancio per l’occasione di Leao e il colpo di… schiena da cui nasce il 2-0. Ah, in una situazione spinosa ferma bene Doué". Voto 6,5.

Thiaw: "Rientro dopo due mesi e mezzo, per prendere confidenza. Ha una mezza distrazione su Gouiri ma allontana di testa un cross da sinistra". Voto 6.

Gabbia: "Continua il master in scivolate, ormai marchio di fabbrica (e San Siro apprezza). Se c’è da spazzare, spazza. Se c’è da fermare Terrier, non sbaglia. Un titolare". Voto 7.

Theo Hernández: "Governa dietro e, quando usa il sinistro, fa male: l’angolo del 2-0 è suo, l’assist per il terzo gol anche. Se duetta in rima col Leao, anche in Europa, non lo fermano". Voto 7.

Reijnders: "Il Rennes lo scherma con le due punte e Tijjani fatica a trovare palla. Un po’ poco reattivo su un’azione con tiro di Doué, in compenso avvia di prima l’1-0". Voto 6,5.

Bennacer: "Dentro per Loftus-Cheek quando la partita è già indirizzata. Accarezza la traversa su punizione". Voto 6.

Musah: "Nel copione della partita, il disturbatore da trequarti: si muove molto, a volte fa il movimento giusto e a volte meno ma c’è sempre. Può segnare, devia male". Voto 6,5.

Pulisic: "Comincia timido, poi cresce e decide di voler segnare il 4-0, ma Mandanda gli dice due volte che non è il caso. In crescita per brillantezza: Pioli ride". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Un professore di Stanford dice che gli alieni sono tra noi. Beh, bravo quello con l’8: gran girata da 1-0, un bel cross, il 2-0. Se strappa, va via. Conferma: quando sta bene, un giocatore totale". Voto 8.

Okafor: "Pronti, via, calcia a porta vuota (ma Matusiwa salva sulla linea). Un riscaldamento per Monza, dove ha chance di giocare dall’inizio". Voto 6.

R. Leão: "Un paio di opere da esporre al Museo delle Belle Arti di Rennes: il dribbling di petto e quel gol, nato da un suo tacco, sono per pochi. Ah, aiuta pure dietro". Voto 8.

Giroud: "Un colpo di Stato dei compagni: ha due occasioni, una volta lo anticipa Musah, nell’altra Loftus gli nega la sforbiciata. Via, succede. Può calciare una volta, la prende male e non disturba Mandanda". Voto 6

Mister Pioli: "Mette la qualificazione nel congelatore, e questo contava. Bonus: il suo Milan lo fa da squadra presente a se stessa, concreta, capace di interpretare la partita. Il Rennes, che preoccupava, cancellato". Voto 7,5.

