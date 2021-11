Pagelle Milan-Porto, i voti di Tuttosport: deludono Tomori e Diaz

Le pagelle di Milan-Porto 1-1, gara della 4^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri per 'Tuttosport"

Lepagelle di Milan-Porto 1-1, partita valida per la 4^ giornata della Champions League 2021-2022, secondo Tuttosport oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere è Sandro Tonali, che prende 6.5: "Calamita i palloni e pare arrivare dappertutto con i suoi tentacoli: cerca di arginare la spinta costante degli avversari con alterne fortune e non si risparmia". Il peggiore è Tomori, insieme a Calabria, Saelemaekers e Brahim Diaz. Ecco la valutazione sul difensore: "Non è la solita garanzia: in difficoltà anche sulle palle alte che di solito sono la specialità della casa". Ecco tutti i voti.