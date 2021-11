Pagelle Milan-Porto, i voti del Corriere dello Sport: promosso Tatarusanu

Le pagelle di Milan-Porto 1-1, gara della 4^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri per il Corriere dello Sport

Lepagelle di Milan-Porto 1-1, partita valida per la 4^ giornata della Champions League 2021-2022, secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Migliore in campo, tra le fila rossonere, è Tatarusanu, che prende 7: "Provvidenziale più volte su Gruijic, evita al Porto di dilagare". Bene anche Sandro Tonali, così come Pierre Kalulu: "Dal suo cross nasce l'1-1. Ha il merito di entrare senza paura e di spingere forte a destra". Il peggiore è Davide Calabria, che prende 4,5: "Si trova di fronte Luis Diaz e la serata è assai complicata. Subisce una botta in testa e resta negli spogliatoi all'intervallo". Male anche Rafael Leao (5). Ecco tutti i voti.