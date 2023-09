Pagelle Milan-Newcastle, i voti di Tuttosport: Giroud senza acuti

Calabria: "Gordon è un pessimo cliente ma, per sua fortuna, lo punta una sola volta. Ammonito, viene tolto all’intervallo per evitare danni". Voto 6. Dal 46' Florenzi: "Crossa come uno spara-palloni e lo fa pure con qualità". Voto 6,5.

Thiaw: "Stando di fianco a Tomori ritrova sicurezze che pareva aver smarrito contro l’Inter". Voto 6,5.

Tomori: "Con lui al centro della difesa il Milan fornisce ben altro affidamento. E un paio di chiusure sono da applausi". Voto 7.

Theo Hernández: "Crea e spreca pure. Come nel derby, in coda - quando le energie iniziano a latitare - pasticcia un po’ in fase difensiva". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Si fa apprezzare per il piglio gladiatorio ed è pericoloso sotto porta. Esce per infortunio". Voto 6,5. Dal 72' Musah: "Dà la scossa nel finale". Voto 6,5.

Krunić: "Annulla Tonali ed è propositivo quando riparte. Qualche sbavatura nel finale, quando però il serbatoio è ormai vuoto". Voto 6,5.

Pobega: "In campo anche per mettere centimetri contro un avversario mortifero sui colpi di testa, nel primo tempo è il più pericoloso in attacco. Bravo a limitare Longstaff". Voto6,5. Dal 61' Reijnders: "Impegna subito Pope". Voto 6.

Chukwueze: "Rispetto al declinante Pulisic in versione derby è una boccata di ossigeno. Pur senza stupire con effetti speciali, regala qualche buono spunto". Voto 6. Dal 61' Pulisic: "Il suo ingresso dà nuova linfa a destra". Voto 6.

Giroud: "Lavora ai fianchi i centrali del Newcastle ma gli manca l’acuto". Voto 5.

R. Leão: "Nel primo tempo, ogni qual volta si accende, semina il panico tra le linee del Newcastle. Ha però la tendenza a voler andare in porta con la palla, ma quello lo facevano i “venezia” al campetto. Nella ripresa invece sbaglia tanto, compreso l’1-0 di testa". Voto 5.

Mister Pioli: "Il Milan crea tantissimo e soffre poco. Manca la vittoria, d'accordo, ma la squadra ha già voltato pagina rispetto al derby". Voto 6,5.

