Emerson Royal: "Contro Kvaratskhelia va spesso in apnea. Quando il georgiano si accentra, fatica a limitarlo e in avanti gli manca il cross che può far male. Serve qualcosa in più". Voto 5. Dal 62' Pulisic: "Dentro anche se non è al top, si piazza dietro Morata facendo arretrare Loftus-Cheek. Lavora bene alcuni palloni, conclude, ma stavolta non incide neppure lui". Voto 6.

Thiaw: "Non bene nell’azione dello 0-1 quando è troppo avanzato e non guarda Pavlović. Per il resto lotta e imposta bene. Al posto di Gabbia, non convince del tutto". Voto 5,5.

Pavlović: "Spazzato via da Lukaku in occasione del vantaggio. Poi si riprende e lotta bene contro Big Rom, ma l’errore iniziale pesa molto nell’andamento della sfida". Voto 5,5.

Terracciano: "Non colma il vuoto lasciato dallo squalificato Theo Hernández. Pensa soprattutto a non dare spazio a Politano: spinge poco e perde troppi duelli". Voto 5,5.

Fofana: "Sul raddoppio del Napoli va molle su Kvaratskhelia. In mezzo al campo stavolta corre arrivando spesso un secondo in ritardo. Troppi spazi da coprire anche per lui". Voto 5,5.

Musah: "In campo complice la gastroenterite di Pulisic, è vivo: sfiora un gol e un altro se lo divora. Bene a livello di corsa, ma non sempre lucido. Chiude terzino destro". Voto 6.

Chukwueze: "Ha voglia e gamba. Prova di continuo l’uno contro uno e dà la scossa partendo da destra e accentrandosi. Meglio nel primo che nel secondo tempo". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Fa il trequartista, va in pressione e quando Morata arretra, diventa lui il centravanti. Un colpo di testa parato da Meret, ma non è quello dello scorso anno". Voto 5,5. Dall'87' Camarda: "Dentro nei minuti finali per affiancare Morata, ha poche occasioni per mettersi in mostra. Esordio stagionale in Serie A senza sorrisi". Senza voto.

Okafor: "Non ha lo spazio per la giocata. Ci prova soprattutto accentrandosi, ma il Napoli, con Di Lorenzo e Politano, è preparato e lo costringe a scaricare palla". Voto 5,5. Dal 62' R. Leão: "Entra al posto di Okafor e vuole dimostrare qualcosa. Un paio di dribbling, un tiro alzato in angolo da Meret e in generale più vivacità del solito. Al Milan serve al 100%". Voto 6.

Morata: "Generoso, arretra per recuperare il pallone e creare spazi. Un assist di tacco (da applausi) non sfruttato e un gol di testa annullato dal V.A.R.. Sfortunato". Voto 6,5.

Mister Fonseca: "Tante assenze, ma la squadra parte male e va subito sotto. Quinto k.o. in 12 gare, 7 punti in meno rispetto a un anno fa. Il treno Scudetto è già andato?". Voto 5.5.