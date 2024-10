Pagelle Milan-Napoli, i voti del CorSport: Maignan stecca

Emerson Royal : "Passa la partita a prepararsi alle incursioni di Kvaratskhelia poi sul gol gli sfugge ugualmente. In difesa evidenzia ancora limiti". Voto 5,5 . Dal 62' Pulisic : "La mossa della disperazione di Fonseca: lo mette dentro nonostante l’influenza. Galleggia sulla trequarti senza pungere. Ha un buon pallone che spreca". Voto 6 .

Thiaw : "Si divide tra McTominay e il raddoppio su Lukaku per aiutare Pavlović". Voto 6 .

Terracciano : "La presenza di Politano lo preoccupa, poche volte sfonda in zona offensiva". Voto 5,5 .

Fofana : "Kvaratskhelia gli sfugge in una zona fatale, vanificando quanto di buono fatto in precedenza". Voto 5,5 .

Musah : "Lascia troppo solo Anguissa sullo 0-1 partenopeo. Poi è uno dei giocatori che tenta di più l’inserimento in area, fermato prima da Meret poi da Olivera". Voto 5,5 .

Loftus-Cheek : "Prende il posto dell’influenzato Pulisic ma continua a non convincere". Voto 5,5 . Dall'87' Camarda : "Non giudicabile". Senza voto .

Okafor : "Tra Di Lorenzo e Politano ha clienti davvero scomodi da fronteggiare. Confusionario". Voto 5,5 . Dal 62' R. Leão : "Il grande escluso, l’assenza dall’inizio fa rumore. Ma quando entra non morde l’avversario, tranne in un’occasione. L’involuzione è preoccupante". Voto 5,5 .

Morata: "L’emblema del sacrificio, corre ovunque per raddoppiare e recuperare palloni per la squadra. Si dispera per il gol annullato". Voto 6,5.